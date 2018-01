Deel dit artikel:











Doorrijder meldt zich na veroorzaken autoschade

De veroorzaker van een aanrijding op zaterdag 20 januari in Middelburg, heeft zich alsnog gemeld. De eigenaresse trof haar voertuig in de bewuste nacht beschadigd aan, de dader was in geen velden of wegen te bekennen.

Politieauto's (archieffoto) (foto: HVzeeland) Zaterdag 20 januari parkeerde een automobiliste haar auto 's avonds laat op de Bodenplaats in Middelburg. Toen ze rond 3.30 uur terugkeerde, bleek het voertuig te zijn aangereden. De dader was weg en had geen briefje achtergelaten. De politie deed daarom op 23 januari een oproep aan de doorrijder om zich alsnog te melden. Dat heeft de veroorzaker gedaan, de man heeft contact opgenomen met de eigenaresse. Onderling zijn gegevens uitgewisseld, de schadeafhandeling wordt verder door de verzekering geregeld. Omdat de man zich alsnog zelf bij de vrouw gemeld heeft, volgen er geen verdere stappen vanuit de politie.