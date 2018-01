Kerncentrales moeten beter samenwerken

(foto: OZ)

Aanleiding van het onderzoek was de onrust die de laatste jaren is ontstaan onder de bevolking over incidenten in de kerncentrales van Doel en Tihange in België. Die werden meerdere keren stilgelegd omdat ze te kampen hadden met haarscheurtjes in wanden van het reactorvat.

Op papier is alles in orde

De Onderzoeksraad twijfelt niet aan de veiligheid van de kerncentrales of aan de systemen die die veiligheid moeten garanderen. Dat is niet onderzocht. De raad heeft uitsluitend gekeken naar de vraag hoe Nederland met zijn buurlanden samenwerkt als het gaat om kerncentrales in de grensgebieden. De Onderzoeksraad concludeert dat die "samenwerking op papier voor een deel is geregeld, maar als zich daadwerkelijk een kernongeval voordoet, deze waarschijnlijk niet goed zal verlopen."

De Onderzoeksraad deelt nog een tik uit aan de bevoegde autoriteiten. Die moeten meer oog hebben voor de zorgen in de samenleving en de informatievoorziening aan burgers verbeteren.

Lees hier het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid