SP doet toch mee op Schouwen-Duiveland

Anita de Vos (foto: SP )

De SP dacht een paar maanden geleden niet genoeg geschikte kandidaten te kunnen vinden. Maar sinds dat bericht hebben zich zoveel inwoners van Schouwen-Duiveland gemeld dat er toch een kandidatenlijst kan worden opgesteld.

Anita de Vos, de huidige fractievoorzitter, laat weten blij te zijn met al die aanmeldingen. "Het is echt geweldig hoeveel reacties we hebben gekregen naar aanleiding van ons bericht begin december. Voor ons een bevestiging dat de bijdrage van de SP gewaardeerd wordt èn nodig is op Schouwen-Duiveland."

De lijst waarmee de SP de verkiezingen in wil en het bijbehorende programma worden binnenkort bekendgemaakt.

Lees ook: