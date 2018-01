Herdenkingswandelingen: wandel een watersnoodroute op 10 februari

Op zaterdag 10 februari starten er om 14.00 uur drie verschillende wandelingen: rond het Watersnoodmuseum (inclusief museumbezoek), in Zierikzee en in Dreischor.

Wandel tien februari mee met de herdenkingswandelingen (foto: Omroep Zeeland)

Zierikzee Watersnood Wandeling

Al lopend door Zierikzee is goed te zien hoe hoog het water stond in 1953. Tijdens de wandeling wordt verteld hoe de stad is verwoest en hoe de mensen het water probeerden tegen te houden. De wandeling duurt 2 uur.

Wandeling rond Watersnoodmuseum

De Parelroute Tranen is een bestaande route rond het Watersnoodmuseum. Speciaal voor Omroep Zeeland wordt de groep begeleid door een gids die de verhalen van de Watersnoodramp vertelt. Deze route wordt gecombineerd met een bezoek aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. De route duurt inclusief museumbezoek 3 uur.

Parelroute bij Watersnoodmuseum (foto: VVV Zeeland)

Wandeling door Dreischor

Dreischor is één van de best bewaarde ringdorpen van Zeeland en heeft tijdens de Ramp geheel onder water gestaan. Een wandeling in en om Dreischor onder leiding van een gids duurt 2 uur. Alle wandelingen worden verzorgd door gidsen van VVV Zeeland en zijn gratis toegankelijk. Aanmelden voor een wandeling is verplicht en kan via www.omroepzeeland.nl/wandelmee. Het aantal plaatsen is beperkt.