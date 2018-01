Zeeland maakt zich op voor herdenking van De Ramp

Morgen staat in het teken van herdenken, vandaag wordt er nog hard gewerkt om die bijeenkomsten voor te bereiden. Uitgebreid zal worden stilgestaan bij de ontstellende feiten van 65 jaar geleden.

Bij het watersnoodmuseum in Ouwerkerk vindt morgen vanaf 11 uur de Nationale Herdenking Watersnood plaats, in aanwezigheid van onder andere Prinses Margriet en de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.

In samenwerking met de NOS zendt Omroep Zeeland de herdenking live uit op televisie.

Op tal van andere plaatsen in Zeeland zijn er morgen ook herdenkingen van de ramp van precies 65 jaar geleden.

In de vroege ochtend van 1 februari 1953 braken op talloze plaatsen in het zuidwesten van ons land de dijken door en werden duizenden mensen in hun slaap door het water verrast. Een orkaan met windsnelheden van meer dan 135 kilometer per uur, in combinatie met een abnormaal hoge zeewaterstand, veroorzaakte de grootste natuurramp in ons land sinds de Middeleeuwen. Uiteindelijk zouden 1836 mensen de Ramp niet overleven. Daarnaast werden 3000 huizen en nog eens 300 boerderijen verwoest en kwam 200.000 hectare landbouwgrond onder water te staan.