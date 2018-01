Blauwe supermaan, ook in Zeeland?

Adri Joosse maakte gisteravond deze foto van de maan 'op 99 procent', in afwachting van de blauwe supermaan van vanavond. (foto: Adri Joosse)

Psst, de maan is niet écht blauw, maar...

Om teleurstellingen te voorkomen, een blauwe maan is niet écht blauw. Het is de naam voor een bijzonder fenomeen dat maar eens in de twee jaar en achtenhalve maand gebeurt: een tweede volle maan in één kalendermaand.

2018 is helemaal bijzonder: dit jaar zijn er maar liefst twee blauwe manen te zien. Vanavond de eerste en op 31 maart kunnen we in de herkansing. Volgens Weerplaza gebeurt dat pas weer in 2037. Ook fijn: de maan is vannacht extra helder omdat er sprake is van een supermaan. Dat betekent dat de maan extra groot lijkt, omdat 'ie in zijn baan het dichtst bij de aarde staat.

Te zien in Zeeland?

Aan de tijdsduur zal het niet liggen: de maan komt vandaag om 17.30 uur op en gaat om 8.13 uur morgenochtend weer onder. Het weer is - zoals altijd - de onzekere factor, al schat weerman Jordi Bloem van MeteoGroup onze kansen hoog in.

"Aan het eind van de middag klaart het op in Zeeland. Het is dan niet meer zo bewolkt, al is er wel kans op af en toe een bui." Bloem verwacht dat we de maan vooral in de loop van de avond en nacht goed kunnen zien. "Met een beetje geluk is het vanaf een uur of negen vanavond vrij helder. Zoals ik het nu zie wordt het minder dan half bewolkt. Het ziet er vrij gunstig uit."

Stuur je foto's in!

Heb jij de blauwe supermaan op de foto gezet? Stuur je foto dan in naar Omroep Zeeland via de website of Whatsapp (nummer 06-53289868). Wie weet zie jij je foto terug op de website of in het tv-programma Verzeeuwigd. Onze voorkeur gaat uit naar horizontale beelden.