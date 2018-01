Erwin Mesu elfde in Alternatieve Elfstedentocht

Erwin Mesu natuurijs (foto: Omroep Zeeland)

Erwin Mesu over de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee

Mesu reed sterk op de Weissensee en zat in de kopgroep die na iets meer dan 100 kilometer weg sprong. De beslissende slag in die kopgroep viel toen Kooiman demarreerde. De Zuid-Hollander nam een minuut voorsprong en werd niet meer terug gepakt. Achtervolger Bart Mol uit Wognum naderde nog tot op zeventien seconden en werd tweede. Mesu kon ook de derde plaats niet voor zich opeisen en zakte in de laatste kilometer af naar de elfde positie. Frank Vreugdenhil uit Eldersloo maakte het podium compleet.

Alternatieve Elftstedentocht

200 kilometer 1. Erik Jan Kooiman Ammerstol 5:38.56' 2. Bart Mol Wognum + 0.17' 3. Frank Vreugdenhil Eldersloo + 1.24' 11. Erwin Mesu Middelburg + 2.35'

Andere Zeeuwen

De jongere broer van Erwin, Niels Mesu, die de Alternatieve Elfstedentocht in 2016 won, deed dit jaar niet mee. Hij kan wegens ziekte momenteel niet in actie komen. Rico van Damme uit Yerseke en Joerec Cijsouw uit Oostburg stonden wel aan de start en maakten lang deel uit van het peloton, maar hun positie in het eindklassement is nog niet bekend.

Mesu reed afgelopen zaterdag zijn eerste wedstrijd van het jaar op de Weissensee. Toen werd hij negende in het Open Nederlands kampioenschap. Aanstaande zaterdag staat de Aart Koopmans Memorial over 100 kilometer nog op het programma. Eind februari vertrekken de marathonschaatsers naar Zweden voor drie natuurijswedstrijden in Lulea.

