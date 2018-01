Deel dit artikel:











Beatrix 80 jaar: vele bezoeken aan Zeeland

Prinses Beatrix viert vandaag haar 80e verjaardag. In die 80 jaar was de oud-koningin vaak in Zeeland te vinden. We hebben een aantal van deze momenten op een rij gezet.

1969 Tijdens een werkbezoek aan Zeeland hebben prinses Beatrix en prins Claus de Outward Bound-School in Renesse bezocht. Op de foto kijkt het prinselijk paar naar de training van de studenten. 1969 - Prinses Beatrix en prins Claus tijdens een werkbezoek in Renesse (foto: ANP)

1980 Het eerste bezoek van prinses Beatrix aan Zeeland na haar inhuldiging. Hier bezoekt ze Middelburg. 1980 - Prinses Beatrix haar eerste bezoek aan Zeeland na haar inhuldiging in Middelburg (foto: Zeeuws Archief, Dick Faber)

1981 Prinses Beatrix vierde haar allereerste Koninginnedag in Veere. 1981 - De eerste Koninginnedag van Beatrix als koningin in Veere (foto: Ruud Hoff, ANP)

1986 Hier is Prinses Beatrix bij de opening van de Oosterscheldekering. Met de woorden "De stormvloedkering is gesloten. De Deltawerken zijn voltooid. Zeeland is veilig" opende zij de kering. 1986 - Opening Oosterscheldekering door Prinses Beatrix. (foto: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat) 1989 Prinses Beatrix tijdens een bezoek aan de Bevelanden in Hoedekenskerke. Van twee kinderen in Zeeuwse klederdracht krijgt ze een blikje Zeeuwse boterbabbelaars. 1989 - Prinses Beatrix in Hoedekenskerke (foto: Zeeuwse Bibliotheek)

1998 Prinses Beatrix bezoekt Terneuzen tijdens de bouw van de Westerscheldetunnel. 1998 - Prinses Beatrix brengt een bezoek aan Terneuzen voor de bouw van de Westerscheldetunnel (foto: Elmarije van der Hooft)

2003 Prinses Beatrix opent een nieuw COVRA gebouw voor de opslag van hoogradioactief afval. 2003 - Prinses Beatrix opent gebouw voor hoogradioactief afval bij COVRA (foto: Omroep Zeeland)

2006 Prinses Beatrix op bezoek in Middelburg voor de uitreiking van de Four Freedoms Awards. 2006 - Prinses Beatrix op bezoek in Middelburg voor de uitreiking van de Four Freedoms Awards (foto: J.W. den Herder)

2010 Prinses Beatrix op de markt in Middelburg tijdens Koninginnedag. 2010 - Prinses Beatrix tijdens Koninginnedag in Middelburg (foto: ANP)

2010 Prinses Beatrix op het Amaliaplein te Wemeldinge tijdens Koninginnedag. 2010 - Prinses Beatrix op het Amaliaplein te Wemeldinge tijdens Koninginnedag (foto: Ron Quinten)

2015 Prinses Beatrix is bij de opening van de provinciale Molendag. Ze hees de jubileumvlag bij Molen de Hoed in Waarde. 2015 - Prinses Beatrix hees de jubileumvlag bij de molen de Hoed in Waarde (foto: ANP)

2016 Prinses Beatrix bezoekt Middelburg voor de uitreiking van de Four Freedom Awards. 2016 - Prinses Beatrix bij de uitreiking van de Four Freedom Awards in Middelburg (foto: Conny van der Horst)

2017 Het meest recente bezoek van prinses Beatrix was in 2017 tijdens de opening van het nieuwe COVRA gebouw. 2017 - Prinses Beatrix bij de opening van het nieuwe COVRA gebouw (foto: ANP)

Heb jij nog mooie foto's van prinses Beatrix in Zeeland? App ze dan naar 06-53289868.