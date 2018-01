Deel dit artikel:











Jaap Sinke is het gastgezin dat zijn familie opving voor altijd dankbaar

Wethouder Jaap Sinke van Reimerswaal vindt het nog steeds erg bijzonder dat Zeeuwen na de watersnoodramp welkom waren bij mensen thuis in de rest van het land. Ook zijn ouders en vijf broers en zussen vonden onderdak bij een familie in Brabant. Op initiatief van Sinke is er daarom in Kruiningen morgenmiddag een reünie.

Jaap Sinke was zelf nog niet geboren ten tijde van de Watersnoodramp. Zijn familie woonde in Oostdijk en moest vluchten voor het water. Ze vonden een gastgezin in het Brabantse Alphen. Afgelopen zomer kwam Sinke tijdens een fietstocht door Alphen en raakte hij aan de praat met een paar oudere dames die spontaan begonnen te vertellen over de tijd van de Watersnoodramp. Hij kwam toen op het idee om de mensen die toen geholpen hebben uit dankbaarheid uit te nodigen in Reimerswaal. Wildvreemde mensen stelden heel spontaan hun huizen open." Jaap Sinke Sinke vindt dat we 65 jaar na dato nog stil mogen staan bij het feit dat zoveel Zeeuwen welkom waren elders in het land. "Wildvreemde mensen stelden heel spontaan hun huizen open. Het zal je maar gebeuren dat je opeens overvallen wordt door zeven mensen, waarvan vijf kinderen. Maar de deuren gingen open. Ze waren welkom." Zoeken naar matches Voor de gemeente was de reünie een hele organisatie. Zo lukte het niet altijd om evacués en gastgezinnen te traceren, het koppel dat de familie Sinke opving leeft bijvoorbeeld niet meer. Maar met hulp van onder andere Brabantse media zijn matches gevonden. Zo meldde zich een vrouw uit Eindhoven die dankzij de evacuatie haar man uit Krabbendijke ontmoette. De reünie in Kruiningen begint morgenmiddag om 14.30 uur. Na een welkomstwoord door burgemeester José van Egmond gaan de genodigden met een bus langs memorabele plekken van de Watersnoodramp.