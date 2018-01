Deel dit artikel:











Verdachte overval Breskens loste geen schoten, tweede verdachte nog spoorloos

De 27-jarige Terneuzenaar die verdacht wordt van een woningoverval op een boerderij in Breskens eind december was in het bezit van een vuurwapen, maar heeft daar niet mee geschoten. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. De tweede verdachte is nog voortvluchtig en het is niet uitgesloten dat hij wel schoten gelost heeft.

Boerderij overvallen in Breskens (foto: Omroep Zeeland) Vuurwapen De overval vond plaats op 20 december kort na 19.00 uur in de woning van een boerderij op de Slikkenburgseweg. De overvallers sloegen één van de bewoners bij thuiskomst tegen de grond. In de woning bedreigden de overvallers met een vuurwapen de moeder van het gezin en haar twee minderjarige kinderen. Eén van de slachtoffers zag kans om de politie te bellen. Vluchtauto De eerste politieauto was snel bij het huis, waarna de overvallers probeerden weg te komen in de auto van het gezin. Bij die vluchtpoging reed de auto in op de politiewagen. De agenten trokken daarop hun wapens en schoten op de vluchtauto. De 27-jarige man uit Terneuzen raakte toen gewond. De politie vraagt opnieuw mensen die meer weten over de tweede overvaller contact op te nemen. Lees ook: Politie lost schoten bij woningoverval Breskens, twee gewonden

