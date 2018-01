Natuurgidsen op fossielenjacht in Middelburg

Wie regelmatig naar beneden kijkt tijdens een wandeling door de provinciehoofdstad moeten de witte plekken in stoepen opgevallen zijn. Maar dat dit fossielen zijn weten maar weinigen. Middelburg zit er vol mee, sommige van wel 350 miljoen jaar geleden.

Aan het begin van de Houtkaai bijvoorbeeld ziet Lommers al direct een hardstenen stoep vol met fossielen. "Het meeste wat je ziet zijn ronde puntjes en dat zijn stukjes van de steel van een zeelelie." Een stukje verderop ziet hij een groot wit plakkaat. Het lijkt op vogelpoep, maar is volgens Lommers een honingraat-koraal. ''Het lijkt erg op een bijenkorf. In elk vakje zat een beestje.''

Ik kijk zo vaak naar de grond, dat ik het asociaal vind worden!" Ton Lommers, natuurgids

Als de mannen een stedentrip maken kijken ze altijd naar de grond. "Ik ben weleens tegen iemand aangebotst", vertelt natuurgids Wim van Schie. Niet alleen zijn ogen, maar ook die van anderen werden daardoor geopend. "Dan sta ik bij mensen op de stoep en vragen ze: 'wat bent u aan het doen?' Als ik dan vertel wat ik ontdekt heb, dan is de reactie 'ik woon hier al vijftig jaar en dat is me nooit opgevallen!", lacht van Schie. Lommers herkent dit probleem. "Ik kijk zo vaak naar de grond dat ik het asociaal vind worden. Als bekenden passeren dan zie ik ze geeneens!"

Inspiratie

De plaatselijke natuurgids Johan Antheunisse liep vandaag mee met de bezoekers. Hij kent Middelburg op zijn duimpje, maar heeft veel fossielen nog nooit gezien: "Ik ben blij dat deze heren er vandaag zijn, want tijdens mijn rondleidingen kan ik voortaan ook de natuur van 350 miljoen jaar geleden erbij betrekken." En dat is volgens Lommers ook de bedoeling. "Ik wil de mensen bewust maken van waar ze zijn en hoe het allemaal ontstaan is, dat is voor mij het belangrijkste!"