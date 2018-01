Zó zou het tv-weerbericht er 65 jaar geleden uit hebben kunnen zien

De gevolgen van de overstromingen waren desastreus. In totaal verdronken 1836 mensen, van wie bijna de helft in Zeeland. Om een beeld te krijgen van de weersituatie op 31 januari 1953 neemt weerman Reinier van den Berg je mee terug in de tijd. Hoe zou het televisieweerbericht van die dag eruit gezien kunnen hebben?

In 1953 keken mensen nauwelijks tv en was er al helemaal niet een weerbericht zoals we dat nu na het nieuws zien. Dit was de 'echte' weersverwachting van het KNMI die op 31 januari 1953 op de radio werd uitgezonden.

Dit weerbericht lazen mensen op 31 januari 1953 in de krant.