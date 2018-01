Deel dit artikel:











LIVE: Kijk 65 jaar Watersnoodramp op Omroep Zeeland LIVE: Kijk 65 jaar Watersnoodramp op Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Vannacht 65 jaar geleden werd Zuidwest-Nederland getroffen door de Watersnoodramp. In het totaal kwamen er 1.836 mensen om het leven. Waarom liep het toen zo fout? En hoe veilig zijn we nu en in de toekomst? Presentatoren Mirjam van Wouwe en Martijn Katsman praten hierover met ooggetuigen en deskundigen, live vanuit het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Kijk mee naar de live-uitzending: Naast deze live-uitzending zendt Omroep Zeeland vannacht, de nacht van de Ramp, doorlopend programma's uit die gaan over de Watersnoodramp uit 1953. Morgen op 1 februari Morgen wordt vanaf 10.30 uur live de Nationale Herdenking Watersnoodramp bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk uitgezonden op televisie en vanaf 10.50 uur op de radio. Rondom deze uitzending zijn er op televisie speciale uitzendingen van Trugkieke, De getuigen van 1953 en van de serie Boven Water. Om 20.30 en 22.00 uur wordt de documentaire De Ramp van Koert Davidse vertoond. In de sporen van de Watersnoodramp Sinds vrijdag 26 januari lopen Omroep Zeeland verslaggevers Pim van den Berge en Mark Rijk op Schouwen-Duiveland en Tholen in de sporen van de Watersnoodramp. Tijdens hun tocht gaan ze in gesprek met getuigen van de ramp en doen ze verslag op radio, tv en internet. Volg hun tocht via de website van Omroep Zeeland. Lees ook: Omroep Zeeland herdenkt de Watersnoodramp