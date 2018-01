Tekort aan tolken houdt vluchtelingen weg van school

Schoolklaslokaal (foto: Omroep Zeeland)

Bij het TEC worden nieuw aangekomen asielkinderen voorbereid op het Nederlandse onderwijs. Ze krijgen daar bijvoorbeeld de eerste lessen Nederlands en er wordt aandacht besteed aan hun emotionele ontwikkeling. Voordat ze beginnen is de inzet van een goede tolk volgens Annemiek Louwerse erg belangrijk.

Heel veel meegemaakt

"De kinderen en hun ouders hebben meestal heel wat meegemaakt, dus we houden eerst een goed gesprek voordat de kinderen naar school toe mogen", zegt Louwerse. "Daarbij hebben we echt een goede tolk nodig, want het zijn niet de meest eenvoudige gesprekken. We willen wel dat mensen in hun eigen taal kunnen spreken met ons."

Er is behoefte aan vrijwilligers die naast het Nederlands een buitenlandse taal spreken. Zoals bijvoorbeeld Arabisch, Koerdisch, Turks en Frans. "De vrijwilligers krijgen een kleine vergoeding", zegt Louwerse. "Het is voor ons niet te doen om steeds professionele tolken in te huren. Dan blijft er geen geld meer over voor het onderwijs."