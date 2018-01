Deel dit artikel:











'Wij kennen de kracht van het water en hebben daar respect voor'

In Zierikzee is woensdagavond, in de Nieuwe Kerk, een bijeenkomst gehouden om de Watersnoodramp te herdenken. Met muziek, toespraken en overdenkingen stonden de aanwezigen stil bij de Ramp die 65 jaar geleden Schouwen-Duiveland zo hard trof.

Herdenkingsdienst in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland) Het ging om een bijeenkomst van de gezamenlijke kerken, en was bedoeld voor alle inwoners van Schouwen-Duiveland. De bijeenkomst werd mede georganiseerd op verzoek van de gemeente Schouwen-Duiveland. Meer dan honderd mensen waren aanwezig in de Nieuwe Kerk. Respect voor het water Ze luisterden onder andere naar Mina Verton - Kooijman die als jong meisje de ramp mee heeft gemaakt. En naar haar kleinzoon, Ruben Verton, die dankzij de verhalen van zijn oma weet wat de Watersnoodramp heeft betekend. "Wij kennen de kracht van het water, en hebben daar respect voor", zo hield hij de bezoekers voor. Verslag van de herdenking in de Nieuwe Kerk