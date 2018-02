Watersnoodramp 65 jaar geleden: 1836 mensen verdronken, duizenden woningen verwoest.

150.000 tot 200.000 hecare

Tijdens de Watersnoodramp is 150.000 tot 200.000 hectare overstroomd in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dat zijn zo'n 350.000 voetbalvelden. In dat gebied woonden toen 600.000 mensen.

150.000 tot 200.000 hectare overstroomd in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant (foto: Omroep Zeeland)

1836 slachtoffers

In het rampgebied vielen 1836 slachtoffers: 865 in Zeeland, 677 in Zuid-Holland, 247 in Noord-Brabant en 7 in Noord-Holland. Meer dan 47.000 stuks vee en 140.000 stuks pluimvee kwamen om in het water.

Meer dan 47.000 stuks vee kwamen om in het water (foto: Omroep Zeeland)

Omroep Zeeland Vanaf 10.30 uur live de Nationale Herdenking Watersnoodramp bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk uitgezonden op televisie en vanaf 10.50 uur op de radio. Rondom deze uitzending zijn er op televisie speciale uitzendingen van Trugkieke, De getuigen van 1953 en van de serie Boven Water. Om 20.30 en 22.00 uur wordt de documentaire De Ramp van Koert Davidse vertoond.

Van de Watersnoodramp zijn vooral zwart-witbeelden beschikbaar. In deze aflevering van Trugkieke zijn kleurenbeelden van de ramp te zien.

Tot op de dag van vandaag herdenken we jaarlijks de ramp uit 1953. Opvallend is, dat we daar pas veertig jaar na de watersnood mee begonnen. De eerste herdenking was pas in 1993, in aanwezigheid van onder anderen Koningin Beatrix.

Lees ook: