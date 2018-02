Zeeland wordt wakker 65 jaar na de Watersnoodramp

(foto: Omroep Zeeland)

De Ramp in cijfers

Tijdens de Watersnoodramp kwamen 1.836 mensen om het leven en overstroomde in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant meer dan 150.000 tot 200.000 hectare. Dat zijn zo'n 350.000 voetbalvelden. In dat gebied woonden toen 600.000 mensen.

Omroep Zeeland herdenkt de ramp (foto: Omroep Zeeland)

Herdenking live op televisie

Vandaag wordt vanaf 10.30 uur live de Nationale Herdenking Watersnoodramp bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk uitgezonden op televisie en vanaf 10.50 uur op de radio. Gisteravond was er een speciale uitzending op Omroep Zeeland vanuit het Watersnoodmuseum.

Weerbericht uit 1953 (foto: Omroep Zeeland)

Weerbericht 1953

Om een beeld te krijgen van de weersituatie op 31 januari 1953 neemt weerman Reinier van den Berg je mee terug in de tijd. Hoe zou het televisieweerbericht van die dag eruit gezien kunnen hebben?

Herdenkingsdienst in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Herdenkingsdienst

In Zierikzee is woensdagavond, in de Nieuwe Kerk, een bijeenkomst gehouden om de watersnoodramp te herdenken.

(foto: Omroep Zeeland)

Weer

Het is een vrij wisselvallig begin van de sprokkelmaand. Vandaag komt de zon af en toe tevoorschijn, soms valt ook een regen- of hagelbui. Het is maximaal 6 tot 7 graden. De zuidwesten- tot westenwind is matig en aan zee vrij krachtig. Vanavond en komende nacht vallen er enkele buien. Kouder dan 4 of 5 graden wordt het vannacht niet.