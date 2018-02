Zie de blauwe supermaan schijnt door de Zeeuwse bomen

Een volle heldere maan in Goes om 20.30 uur. (foto: Hans Colijn via Omroep Zeeland Flickr)

Vooraf was het nog even spannend of we de maan daadwerkelijk zouden zien, het was nogal bewolkt gisteravond. Caroline Malipaard uit Yerseke legde de maan door de wolken vast.

(foto: Caroline Malipaard via Omroep Zeeland Flickr)

Gelukkig waren er ook genoeg mooie heldere momenten, waardoor de maan in volle glorie te aanschouwen was. Paul Verstraeten maakte deze foto in Hulst.

(foto: Paul Verstraeten via Omroep Zeeland Flickr)

Tijd genoeg dus om de maan op verschillende manieren te belichten, Arjan van Lomwel uit Goes deed het als volgt:

Blauwe supermaan vanuit Goes. (foto: Arjan van Lomwel via Omroep Zeeland Flickr)

De maan was, zoals je onder andere ziet op deze foto van Ron Quinten, niet écht blauw. Het wordt zo genoemd omdat het de tweede volle maan deze kalendermaand is. Iets wat niet zo vaak voorkomt. Waar de naam precies vandaan komt, is niet bekend.

(foto: Ron Quinten via Omroep Zeeland Flickr)

Omdat er ook sprake was van een supermaan, de maan lijkt dan groter omdat 'ie in zijn baan het dichtst bij de aarde staat, was de maan extra helder. Een mooie combinatie met de Vlissingse skyline, dacht Pieter Kole.

(foto: Pieter Kole via Omroep Zeeland Flickr)

