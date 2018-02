Deel dit artikel:











Ongeluk met vrachtwagen en meerdere auto's op de A58

Op de A58 is tussen Heinkenszand en Goes, bij knooppunt De Poel, een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Richting Bergen op Zoom staat een file van vijf kilometer, volgens Rijkswaterstaat is er sprake van 45 minuten vertraging.

Ongeluk op de A58 tussen Heinkenszand en Goes. (foto: HV Zeeland) Het ongeluk gebeurde rond 9.00 uur net voor de afslag bij Goes. Het gaat om een aanrijding waarbij een vrachtwagen en drie personenauto's betrokken zijn. Volgens de politie raakten twee mensen gewond, één persoon is naar het ziekenhuis vervoerd. Rijkswaterstaat verwacht dat de rechterrijstrook nog tot 11.00 uur is afgesloten door onderzoek naar de toedracht van het ongeval en bergingswerkzaamheden. Bij het ongeluk zijn drie personenauto's en een vrachtwagen betrokken. (foto: Omroep Zeeland)