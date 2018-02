Van WeSmoke naar CannaWijzer

Joint (archief) (foto: Omroep Zeeland)

WeSmoke startte in 2010 als 'een activistische club blowers' in Terneuzen. Dat is het allang niet meer, vertelt voorzitter Dimitri Breeuwer uit Terneuzen. "In de loop der jaren zijn we uitgegroeid tot een betrouwbare organisatie en gesprekspartner in het landelijke cannabisdebat."

"De gebruiker is niet alleen meer het 'stereotype dat een jointje rookt in de coffeeshop", vertelt Breeuwer. "De consument wordt zich steeds bewuster van de gevaren van tabak en nuttigt de cannabis daarom steeds vaker met een zogenaamde verdamper." Daarnaast wil de stichting er ook zijn voor 'de stille meerderheid die geïnteresseerd is in cannabis om een andere reden'.

Voorzitter Dimitri Breeuwer over de nieuwe naam

Ook in gesprekken met de overheid, wil de stichting serieuzer genomen worden en niet meer gezien worden als een activistische club blowers. "We willen een nog betere rol vervullen in het communiceren met de cannabisconsument en in het monitoren van het overheidsbeleid", schrijft de organisatie in een persbericht. Breeuwer: "De naam CannaWijzer past in dat plaatje."