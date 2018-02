Dronken automobilist rijdt water in en zwemt naar de kant

Archieffoto van de Oesterdam (foto: Omroep Zeeland)

De automobilist heeft vervolgens de deur van een bedrijfsgebouw vernield om binnen telefonisch alarm te kunnen slaan.

Afgeleid door de telefoon

Aan de politie heeft hij verteld dat hij in het water reed omdat hij werd afgeleid door zijn telefoon. De man had veel te veel gedronken. Een bloedproef moet nog uitwijzen hoeveel precies. Hij heeft in elk geval alvast zijn rijbewijs moeten inleveren.