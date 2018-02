Cartoonist Arie Roon (39) overleden

Arie Roon (foto: Omroep Zeeland)

Arie Roon (39) was de vaste cartoonist van WereldRegio. Daarnaast was hij schilder. Hij zou morgen zijn nieuwe expositie in Zierikzee openen. In het dagelijks leven was Roon ontwerper bij Deltavorm in Scharendijke, een fabrikant van malletjes voor snoep.

In 2008 ontstond opschudding over een cartoon in Wereldregio toen Roon het laatste avondmaal vergeleek met een subsidie voor herdenking van 400 jaar reformatie.

In een eerste reactie laat het team van WereldRegio weten verslagen te zijn door het bericht. "In Arie verliest de krant een bijzondere medewerker, die met zijn tekentalent de actualiteit als geen ander wist te parodiëren", schrijft de krant op de website.

