Auto vliegt over sloot bij ongeluk Kruiningen

De man uit Yerseke verloor controle over het stuur. (foto: HV Zeeland)

De man uit Yerseke verloor controle over het stuur, waarna de auto in de berm terecht kwam, van de dijk reed en zo'n acht meter lager aan de andere kant van een brede sloot tot stilstand kwam. Het slachtoffer kon zelf uit zijn auto komen.

De auto kwam aan de andere kant van de sloot terecht. (foto: HV Zeeland)

De hulpdiensten troffen de man, de enige inzittende, naast zijn auto aan. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de man wel een rijbewijs heeft. Het voertuig is door een takelwagen geborgen.