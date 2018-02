600.000 euro voor Watersnoodmuseum in Ouwerkerk

Het geld is bestemd voor de inrichting van de vierde caisson. In dat museumdeel is een uitgebreide tentoonstelling over waterveiligheid die vandaag officieel werd geopend.

Verlinde verraste het Watersnoodmuseum tijdens een symposium dat georganiseerd werd in het kader van de 65-jarige herdenking. "Voor de inrichting was geld nodig en dat is er nu", aldus Verlinde.

Watersnoodmuseum ontvangt 600.000 euro van Bankgiroloterij (foto: Omroep Zeeland)

6 ton voor Watersnoodmuseum

"Zeker", antwoordde Verlinde op de vraag of hij het museum ook komt bezoeken. "Het is een extra reden om terug te komen naar Zeeland." Of de Watersnoodramp ook ooit onderwerp voor een musical zou kunnen zijn was hij terughoudender. "Het is een intrigerend verhaal. Ik zal er eens lang over na gaan denken."

