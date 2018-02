Verwarde man met nepvuurwapen aangehouden

Politieauto (archieffoto) (foto: HV Zeeland)

De man vroeg de fietser om geld. Toen hij dat niet kreeg, liep hij naar een vrouw die bij de bushalte stond te wachten. Ook aan haar vroeg hij geld, zij heeft geen vuurwapen gezien.

Nadat hij in de richting van het gemeentehuis liep, is hij op het Oostelijk Bolwerk door de politie aangehouden. In zijn rugzak werd een nepvuurwapen aangetroffen. Volgens de politie lijkt de man in de war te zijn. Hij wordt medisch onderzocht.