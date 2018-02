Met munitie op tentakels schieten: studenten maken een virtuele wereld voor Damen

In die virtuele wereld sta je op een schip en moet je van een loopband munitie pakken. Die munitie moet in een kanon geladen worden en daarmee kun je een monster met grote tentakels uit proberen te schakelen.

'Trainen op zee'

"Het is nu nog echt een spel", legt Björn Mes van Damen Shipyards uit. "Maar we onderzoeken of we een wereld kunnen maken waarin je met meerdere mensen op een schip bent en je dus moet samenwerken." Zo zou er in de toekomst aan de wal getraind kunnen worden op schepen die op dat moment op zee zijn.

Verslaggever Hannelore Struijs probeerde het VR-spel uit

Damen ontwikkelde de game de afgelopen maanden samen met zeven studenten, designers en programmeurs van de HZ en Scalda. Mes: "Ieder kogeltje, iedere tentakel en ieder knopje hebben ze zelf ontworpen en werkend moeten maken in een code."

Komende jaren zal er doorontwikkeld worden. Damen hoopt binnen vijf jaar een VR-wereld te hebben die daadwerkelijk gebruikt kan worden voor trainingen in de scheepvaart.