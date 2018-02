Pulsvisles voor Europarlementariërs

Een definitief besluit over het gebruik van pulskorren volgt nog. De onderhandelingen over het lot van de Nederlandse pulsvissers beginnen volgende maand onder leiding van Spanjaard Gabriel Mato.

Ook Mato was aanwezig bij de toelichting van de wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Volgens Europarlementariër Annie Schreijer is de bijeenkomst daarom extra belangrijk. "Hij moet de onderhandelingen doen voor heel Europa over de pulsvisserij. Vandaag krijgt hij goed op het netvlies waar het precies over gaat. Dat kan hij hier goed zien," legt Schreijer uit.

Pulsvissen mag niet verboden worden

Het bezoek aan de provincie lijkt al snel zijn vruchten af te werpen. "We zijn nog maar twee uur in Zeeland en ze zijn al overdonderd door wat er in Nederland gebeurt," zegt Schreijer enthousiast. Het verbod moet wat Schreijer betreft zo snel mogelijk van tafel. "Pulsvissen is innovatief, het is duurzaam en het is belangrijk voor het milieu. Dit moet in Europa een goed akkoord krijgen."

(foto: oz)

De Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat is blij met het bezoek van de leden van het Europees Parlement. "Het is heel mooi dat we de parlementariërs vandaag kunnen laten zien wat de wetenschap heeft onderzocht en welke resultaten er al zijn," vertelt hij. "Op die manier kunnen we hen goede informatie meegeven die ze kunnen gebruiken bij hun beslissingen."

Spaanse medestander

De Bat heeft vertrouwen in de Spaanse onderhandelaar Mato, die voorstander is van het vissen met stroomstoten. "Hij staat achter de methode. Juist ook omdat het onderzoek aangeeft dat het beter is voor alles en iedereen. En ik hoop dat dat helpt om stappen in de goede richting te zetten."

Mato sloot het bezoek aan Yerseke af met de mededeling dat hij zijn best zal doen om een goed compromis voor de Nederlandse pulsvissers te bereiken. "That is the most important thing that we have to do," besloot hij. Het Europese gezelschap vertrok daarna naar Stellendam en aan het einde van de dag had Mato nog een afspraak met de minister van Visserij Carola Schouten.