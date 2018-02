Bestelbus raakt van talud bij Kortgene, bestuurder gewond naar ziekenhuis

Bestelbus raakt van de weg, bestuurder gewond naar het ziekenhuis (foto: HV Zeeland)

Lantaarnpaal

De chauffeur ramde eerst een lantaarnpaal en schoot daarna over de vangrail. Het slachtoffer is door brandweerlieden en ambulancepersoneel uit zijn bestelbus gehaald. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Waardoor de man van de weg is geraakt, is niet duidelijk. De beschadigde bestelbus is door een bergingsbedrijf weggesleept.