Morgen een gesprek tussen vakbond en Ovet

Overslagbedrijf Ovet (foto: Omroep Zeeland)

"We gaan morgenochtend luisteren wat ze te zeggen hebben," zegt FNV-bestuurder Bos. Acties zijn, ondanks het afgelopen van het ultimatum, nu nog niet aan de orde. Bos: "Op dit moment is bijvoorbeeld een staking niet echt zinvol omdat er deze dagen weinig werk ligt. We bepalen zelf het juiste moment."

Eindbod afgewezen

De FNV-leden wezen eerder het cao-eindbod van Ovet af. Volgens Bos vraagt het overslagbedrijf in de havens van Vlissingen en Terneuzen steeds meer flexibiliteit van de werknemers zonder dat daar iets tegenover staat. Bovendien zou worden beknibbeld op arbeidsvoorwaarden door het schrappen van vergoedingen. Onder de cao van Ovet vallen 90 werknemers.

