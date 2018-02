'Door de Ramp heb ik een extra opa en oma'

Er zaten mensen in de bus uit Brabant die na de Ramp wildvreemden in huis namen, omdat die niet meer hun eigen huis in konden vanwege het water. De ouders van Marieke en Ido Gaasterland uit Eindhoven vingen een gezin op uit Rilland-Bath. De gezinnen uit Eindhoven en Rilland-Bath hebben altijd contact gehouden.

Tot hoe hoog het water kwam

Marieke en Ido noemden hen dan ook hun Zeeuwse opa en oma. Ido heeft ook eens in Rilland-Bath gelogeerd. "Zeeuwse opa en oma lieten toen zien tot hoe hoog het water kwam in hun huis. Dat vergeet ik nooit meer." Zus Marieke is onder de indruk. "Ik ken de verhalen natuurlijk wel. Maar om dan hier te rijden en het echt te zien is heel indrukwekkend."

Doorbraak bij Den Inkel (foto: Sjaak van Loo)

In de bus zaten ook oud-inwoners van Reimerswaal. Sjef Gijsel woont inmiddels al dertig jaar in Zierikzee, maar maakte de ramp in Kruiningen mee.

Hij herinnert zich nog dat er van alles langs dreef bij zijn huis en dat ze moesten vluchten naar hogerop gelegen delen. "Ik herken er bijna niks meer van, bijzonder om hier te rijden. Zeker ook omdat ik mijn neef weer ontmoet heb, hier in de bus."

Jaap Sinke, wethouder in Reimerswaal, had het initiatief genomen voor de busrit en reünie. Zijn familie is na de Ramp opgevangen in Alphen en daar is hij tot op de dag van vandaag dankbaar voor.

Lees ook: