Voor mensen van buiten Zeeland: zo mooi is Zoutelande (je weet wel, van het nummer van BLØF)

Het nummer nog niet gehoord?

Met de nummer 1 positie in de Mega Top 50 is Zoutelande een van de populairste nummers van dit moment. De ranglijst van 3FM kijkt naast airplay op de radio ook naar kijk -en luistercijfers van diensten als YouTube en Spotify. Luister je nauwelijks naar de radio en heb je geen idee waar we het over hebben? Dit is Zoutelande door BLØF en Geike Arnaert.

Zoutelande telt zo'n 1.500 inwoners. Toch zijn er in de zomer veel meer mensen in het kustdorp te vinden. Dan bruist de plaats van het toerisme. Dat Zoutelande populair is bij toeristen is niet iets van de laatste jaren. Begin jaren '60 was het al zoeken naar een parkeerplek bij de duinen.

Zoutelande in 1964 (foto: Jan Schoors)

Zoutelande heeft een van de weinige Nederlandse stranden op het zuiden. Daarom wordt het strand, samen met dat van Dishoek en Westkapelle, de Zeeuwse Rivièra genoemd. Mede door de gunstige ligging van het strand is Zoutelande een van de populairste toeristische bestemmingen in Zeeland.

Zoutelande is een cover van Frankfurt Oder van de Duitse muzikant Bosse. Vrijdag wordt bekend of BLØF met het lied ook op nummer 1 in de Top 40 staat, de bekendste hitlijst van Nederland. BLØF stond in die hitlijst één keer eerder op nummer 1, dat was in 2004 met Holiday in Spain, een samenwerking met Counting Crows.

En dan zitten we hier in het oude strandhuis, wat je vertelt houdt me nuchter en warm." BLØF in Zoutelande

'En dan zitten we hier in het oude strandhuis, wat je vertelt houdt me nuchter en warm. Het ultieme strandgevoel? Dat is waar Paskal Jakobsen over zingt: in of bij het oude strandhuis zitten. In het voorjaar zitten de eerste mensen al bij het strandhuis, maar dan wel mét windscherm.

In het voorjaar bij het strandhuis in Zoutelande (foto: Ria Brasser)

In de zomer kom je de meeste mensen tegen op het strand in Zoutelande. Toch zingt BLØF vooral over het najaar. Het wordt rustiger en rustiger aan de Zeeuwse rivièra en juist dan moet je in het oude strandhuis zijn om op te warmen.

We zitten hier in het oude strandhuis (foto: Ria Brasser)

En het heeft ook nog eens voordelen. Want 'als je boven je hoofd de grijze wolken ziet', heb je het strand voor jezelf.

'Boven m'n hoofd zie ik de grijze wolken' (foto: Vermeulen)

Natuurlijk zijn zonnige foto's met een blauwe lucht prachtig. Toch heeft BLØF het in Zoutelande over grijze wolken. We hebben er foto's bij gezocht. En zie zelf: Zoutelande en grijze wolken is een gouden combinatie.

Grijze wolken boven Zoutelande (foto: Marianne ten Haaf)

Grijze wolken in Zoutelande (foto: Boukje Stange)

Grijze wolken boven Zoutelande (foto: Tanja van Eenennaam)

Grijze wolken boven Zoutelande (foto: Boukje Stange)

Nu je een beeld hebt gekregen van de strandhuisjes en grijze wolken in Zoutelande, willen we je ook de andere kanten van Zoutelande laten zien. Samen met je hond van een mooie zomerse dag genieten bijvoorbeeld.

Genieten van de zon in Zoutelande (foto: Omroep Zeeland)

Het voordeel van een mooie zomerdag? Een prachtige Zeeuwse zonsondergang.

Zoutelande op een zomeravond (foto: Marijn Lankhaar)

Bij een zonsondergang op het strand in Zoutelande kun je van de zon genieten, terwijl paarden afkoeling in zee zoeken.

Paardrijden bij zonsondergang in Zoutelande (foto: Annika Mol)

Deze mountainbiker gebruikt de paalhoofden in Zoutelande als parcours.

Paalhoofden als parcours (foto: Elbert Simonse)

Meer sporters bezoeken Zoutelande. Door de hoge duinen is Zoutelande een ideale plek voor paragliders. En dat levert mooie plaatjes op.

Paraglider in Zoutelande (foto: Robin Hardeman)

De Kustmarathon is naar eigen zeggen de mooiste en zwaarste marathon van Zeeland met als finishplaats...Zoutelande!

Anjolie Engels-Wisse is de winnares van de Kustmarathon in 2013 (foto: Hans Colijn)

Zoutelande is meer dan zon, zee en strand. Aan de andere kant van de duinen vind je in de zomer dit soort bloemenvelden.

Bloemenveld in Zoutelande (foto: Bianca Minderhoud)

Kortom: Zoutelande met zijn strandhuizen is mooi in het najaar met grijze wolken, maar ook in alle andere seizoenen. En omdat we er geen genoeg van krijgen, laten we je graag nog één foto van de zonsondergang zien.