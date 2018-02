Schore heeft veel vragen over dijkversterking

Er waren veel vragen over het project. Van de mogelijkheden van bouwen achter de nieuwe dijk tot de soort van dijkbedekking. Het kwam allemaal voorbij.

Informatieavond in Schore (foto: Omroep Zeeland)

De dijk bij Hansweert moet worden aangepakt. Volgens nieuwe regels uit 2017 is de huidige dijk te zwak. Over een lengte van 5,2 kilometer moet de dijk sterker worden gemaakt. Het project gaat tientallen miljoenen kosten. De vraag is hoe en daar ging het vanavond in Schore over.

'Ruwe dijkbekleding graag'

Eén meneer is druk bezig met zijn opmerkingen op te schrijven op een formulier. "Ik ben lid van de visclub en ik vind het belangrijk dat de dijkbekleding ruw wordt, zodat we niet wegglijden als we vissen." Een andere man staat stil gebogen over een schets. "Ik wil eigenlijk gaan bouwen in Hansweert, maar een hoge dijk in mijn achtertuin heeft niet mijn voorkeur."

Informatieavond in Schore over dijkversterking (foto: Omroep Zeeland)

Een andere man probeert iets tegen vogeloverlast te doen, maar vraagt zich af of het zin heeft als er mogelijk een natuurgebied achter de dijk komt. Een jong stel uit Schore is enthousiast. "Wat fijn dat we op deze manier betrokken worden bij de dijkversterking. We wonen hier voor de rust en natuur. Dus hopen dat daar straks ook aandacht voor is. "

Inbreng van iedereen

Uiteenlopende vragen, belangen en opmerkingen dus. Waterschapsbestuurder Bert de Smet is er blij mee. "Het is een enorm project, dus we zoeken juist die inbreng van iedereen. We willen weten wat er leeft." De Smet hoopt door de mensen er op tijd bij te betrekken langlopende bezwaarprocedures te kunnen voorkomen

Op 8 februari is er nog een informatieavond, in Hansweert.

Inwoners van Schore en Hansweert hebben veel vragen over dijkversterking

Lees ook: