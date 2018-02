'Belangrijk om niet te denken, nou is het leven gebeurd'

Joop de Waard (71) uit Borssele is één van de fotografen. Hij staat nog altijd positief in het leven, al zit hij sinds zijn hersenbloeding van twee jaar geleden in een rolstoel en heeft moeite met praten. Onder een van zijn tentoongestelde foto's, een vrolijk zelfportret, staat het onderschrift: 'Joop ziet het leven zitten.'

Hij is trots op de expositie met foto's van hem en van lotgenoten in het gemeentehuis in Tholen: "Het is belangrijk om te laten zien, dat dit bestaat."

Joop de Waard, een van de fotografen van het afasieproject (foto: Omroep Zeeland)

Hilde Aarts van het Afasiecentrum Zeeland bedacht het fotoproject. "Want," zegt ze, "foto's zeggen meer dan duizend woorden." Haar patiënten hebben allemaal taalproblemen door de hersenschade die ze hebben opgelopen. Foto's blijken een goed middel om tot gesprekken te komen.

'Hé, dit kan ik!'

"Je ziet ze groeien", vertelt Hilde Aarts. "Vaak moeten ze met hun andere hand leren fotograferen en denken ze: 'Help, dat kan ik allemaal niet'." Maar als het dan lukt, is er een wereld gewonnen. "Ze ontdekken: 'He, dat kan ik wel!'. En dat die foto niet perfect hoeft te zijn, maar dat je met die foto iets aan de buitenwereld kan laten zien."

Het fotoproject is een combinatie tussen het ontdekken van een nieuwe hobby en een manier om met elkaar ervaringen te delen. En praten over je beperkingen is ook nog eens een manier om het te leren accepteren.

Voor Joop de Waard was het praten over alle foto's met lotgenoten waardevol. Voor veel mensen met afasie is het moeilijk om te leren leven met hun nieuwe handicap. Ook Joop heeft zich moeten neerleggen bij de situatie. "Het is belangrijk om niet te denken, nou is mijn leven gebeurd", zegt hij. "Dat kan je doen, maar dan ga je niet verder. Dan denk ik, dat is niet de bedoeling."

Amateurfotograaf Joop de Waard en Hilde Aarts, bedenker van het fotoproject, op de tentoonstelling in Tholen

Hilde Aarts, bedenker fotoproject afasie (foto: Omroep Zeeland)

De foto's worden tentoongesteld om meer aandacht voor afasie te vragen. "Veel mensen met afasie worden behandeld als een kind", zegt Hilde Aarts. "Maar hun verstand is er nog, ze hebben alleen moeite met praten." Joop de Waard vindt de expositie aangrijpend: "Het is heel mooi, hartstikke mooi."

Het fotoproject is een succes. De opzet van het project wordt inmiddels ook bij andere afasiecentra in Nederland gebruikt.