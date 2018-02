Deel dit artikel:











Auto in de sloot bij Hansweert

Bij Hansweert is gisteravond een auto van de Kanaalweg gereden en in een sloot terecht gekomen. De bestuurder kon zelf uit de auto komen, maar is wel naar het ziekenhuis gebracht.

De automobilist reed rond 22.15 uur over de Kanaalweg toen hij door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. (foto: HV Zeeland) Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 22.15 uur. Door nog onbekende oorzaak raakte het voertuig van de weg en kwam het op zijn zijkant in een sloot tot stilstand.