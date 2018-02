Kernreactor Doel 3 langer dicht

Kerncentrale Doel (foto: OZ)

De kernreactor op het complex net over de grens ligt sinds september stil, omdat beton van een bunker in het niet-nucleaire deel niet aan de eisen voldoet. De reactor wordt nu pas op 1 augustus weer opgestart.

Betere voorbereiding op mogelijk ongeluk

Over de kerncentrale in Doel met zijn vier reactoren zijn veel zorgen, net als over Tihange, de andere kerncentrale in België. Eerder deze week oordeelde de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid dat België, Nederland en Duitsland zich beter gezamenlijk moeten voorbereiden op een ongeluk in een kerncentrale.

Lees ook: