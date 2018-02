Voetbalclubs Hoedekenskerke en Kwadendamme werken aan fusie

voetbal (foto: Omroep Zeeland)

Alle spelers van beide clubs worden volgend seizoen verdeeld over vier selecties. Drie teams zullen gaan uitkomen in het zaterdagvoetbal en één ploeg gaat op zondag spelen, zo maakte de club bekend.

De eerste selectie zal worden getraind door oud-prof Rinie Verwest uit Zierikzee, die nu al trainer is bij Hoedekenskerke. Er wordt nog een trainer gezocht voor de tweede selectie.

De wedstrijden zullen zowel in Kwadendamme als in Hoedekenskerke gespeeld worden. Halverwege het seizoen zal er gewisseld worden. Onder welke naam het eerste elftal in de competitie gaat uitkomen is nog niet bekend.

De clubs blijven voorlopig zelfstandig bestaan, maar werken aan een fusie. "De regels van de KNVB schrijven voor dat we maximaal drie jaar op deze manier mogen samenwerken", zegt Ruud de Jonge, secretaris van Kwadendamme. De verwachting is dat beide clubs binnen die drie seizoenen al gaan fuseren. Er komt dan een nieuwe club met nieuwe clubkleuren en een nieuwe naam.

De sportvelden van Kwadendamme en Hoedekenskerke liggen slechts drie kilometer uit elkaar. (foto: Google Maps)