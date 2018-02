Deel dit artikel:











'AIVD moet gemeenteraadsleden controleren'

Raadsleden moeten na hun verkiezing gescreend worden door een veiligheidsdienst vóór ze worden beëdigd in de raad, met name in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Dat pleidooi houdt hoogleraar criminologie Emile Kolthoff van de Open Universiteit.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn dit jaar op 21 maart. (foto: Omroep Zeeland) "Zeker in het zuiden van het land waar de politie de druk op de georganiseerde misdaad opvoert, zoeken criminelen actief naar mogelijkheden die strijd te beïnvloeden. Dat kan met een mol in het stadhuis", waarschuwt de hoogleraar in Trouw. 'Nu 0,0 screening' Volgens de hoogleraar doen de lokale fracties - ondanks waarschuwingen van de landelijke politieke partijen - nauwelijks iets om criminelen buiten de deur te houden. Daarom pleit hij ervoor om gemeenteraadsleden door de AIVD of een speciale dienst van de politie te kunnen screenen, voordat ze worden beëdigd in de raad. Daar zou dan ook een buffer van enkele weken tussen de verkiezingen en de feitelijke installatie voor nodig moeten zijn. Volgens de hoogleraar zijn raadsleden met een dubbele agenda moeilijk te herkennen. Als ze eenmaal democratisch zijn gekozen, dan kan de burgemeester, de Commissaris van de Koning en zelfs de minister van binnenlandse zaken daar niet tegen optreden. Kolthoff heeft als lector Ondermijning in Den Bosch samen met het landelijke Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een speciaal expertteam opgezet dat gemeenten helpt om de ondermijning van de lokale politie te voorkomen. " In het land merken wij dat er 0,0 screening wordt gedaan." Het expertteam verwacht meer ondermijnende activiteiten, daarom is Nederland volgens Kolthoff toe aan nieuwe maatregelen en wetgeving.