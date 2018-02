Ouders zetten nog vraagtekens bij Terneuzense schoolfusie

Het belangrijkste struikelblok bij de fusie tussen het Zeldenrust-Steelantcollege (Rooms-Katholiek en Protestants) en De Rede (openbaar) in Terneuzen is de identiteit. Ouders betwijfelen of de scholen die eigen identiteit wel kunnen vasthouden.

Religieuze identiteit

Eerder werd al vastgelegd dat de fusieschool de religieuze identiteit behoudt en dus geen openbare school wordt. Het Zeldenrust-Steelantcollege is verreweg de grootste van de twee.

Ik hoop dat kinderen hun eigen identiteit kunnen behouden. Gelovig of niet. " Vader van leerlingen De Rede

Een vader die al kinderen op De Rede heeft zitten, kijkt daarom met argusogen naar de fusie. "Aan de ene kant zegt het verstand ja, maar aan de andere kant hoop ik dat de cultuur bewaakt blijft. Dat de eigen identiteit bewaard blijft. Dat kinderen daar van beide kanten vrij in kunnen zijn. Gelovig of niet." Toch zijn er ook ouders die er met meer vertrouwen naar kijken. "Ik denk dat of het nu christelijk is of niet, heel weinig meer uitmaakt in deze tijd."

Vertrouwen

Naast die concrete fusie in Terneuzen is er ook nog de bestuurlijke fusie voor alle Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen. Daar hebben wel bijna alle ouders vertrouwen in. Een vader omschrijft het tijdens een open avond op De Rede als volgt: "Die bestuurlijke fusie vind ik op zich niet belangrijk. Het belangrijkste is dat de kinderen goed begeleid worden en mijn kind goed leert en zich thuis voelt op school."

De bestuurlijke fusie tussen Het Zwin College uit Oostburg, het Reynaert College uit Hulst, De Rede en het Zeldenrust-Steelantcollege uit Terneuzen, komt er na het advies van de Taskforce Voortgezet Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Zonder deze fusie gaat een aantal scholen namelijk ten onder aan te weinig leerlingen. De onderwijskwaliteit in de regio, maar ook de leefbaarheid en economische vitaliteit van Zeeuws-Vlaanderen zijn hiermee in het geding en daarom is een fusie van belang, aldus de conclusie van de Taskforce. De fusie moet 1 augustus 2018 rond zijn.

Pas tegen de zomer wordt duidelijk wat de bestuurlijke fusie tussen de vier Zeeuws-Vlaamse scholen voor gevolgen heeft voor de leerlingen. De kans bestaat dat voor bepaalde vakken een docent vanuit Terneuzen naar Hulst en Oostburg moet komen of dat leerlingen digitaal les krijgen. Ouders zijn pertinent tegen het reizen van de scholieren uit oost en west Zeeuws-Vlaanderen naar Terneuzen.