Nationale nucleaire oefening in Zeeland

Verschillende overheidsinstanties doen in februari en april mee aan een nationale nucleaire oefening om beter voorbereid te zijn op kernrampen en incidenten in de chemische industrie. Het gaat om een oefening op papier, in de omgeving van de kerncentrale in Borssele is er niets van te zien.

Kerncentrale Borssele (foto: Omroep Zeeland) Tijdens de oefening wordt gekeken hoe overheden en hulpdiensten besluiten nemen en onderling samenwerken. De oefening start op 7 februari bij de kerncentrale van Borssele. Op 16 en 18 april breidt het scenario zich vervolgens uit naar nationaal niveau en bemoeien ook ministers zich met de oefening. De instanties oefenen vernieuwde plannen, procedures en mogelijke maatregelen en krijgen verschillende fictieve scenario's voorgeschoteld. Wat ze precies te wachten staat, wordt vooraf niet bekendgemaakt. Zo'n grote oefening vindt eens in de zeven jaar plaats, de laatste was in oktober 2011. Beter voorbereiden op mogelijk ongeluk Eerder deze week bleek uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat Nederland, België en Duitsland zich beter moeten voorbereiden op een mogelijk ongeluk in een kerncentrale. De landen moeten de crisisplannen beter op elkaar afstemmen, meer oefenen en beter met elkaar en met burgers communiceren. Maar deze oefening is dus al eerder gepland. Lees ook: Kerncentrales moeten beter samenwerken