Een lichtpuntje voor het strand in Veere

Zonsondergang in Zoutelande (foto: Jonathan van den Broeke)

De gemeenteraad heeft besloten dat verdere beslissingen na het project worden genomen. De ondernemers wilden ook graag een proef met oriëntatieverlichting in De Manteling, maar daar stemde de raad niet mee in. "We wilden een stapje verder gaan, maar we zijn niet ontevreden. Eerst was er daar helemaal niets mogelijk", zegt Erik Wattel van Ondernemersvereniging Natuurlijk Oostkapelle.

Kleine lichtpuntjes

Oriëntatieverlichting geeft minimaal licht dat naar beneden is gericht, vertelt Wattel. "Daarom kregen we de sterrenwacht mee met ons voorstel. Het zijn kleine lichtpuntjes om aan te geven waar het duinpad loopt." Volgens Wattel verhogen de lichtjes de bereikbaarheid van de strandpaviljoens die 's avonds open zijn en de veiligheid van de gasten en het personeel.

Soms is het aardedonker en zie je geen hand voor ogen. Dan is een klein lichtje wel fijn." Erik Wattel, Ondernemersvereniging Natuurlijk Oostkapelle

Buiten De Manteling komen wél drie proefopstellingen met oriëntatielichten. "Die staan tussen Domburg en Zoutelande", zegt wethouder Jaap Melse. "Na die proef kijken we of we er ook wat mee kunnen doen in De Manteling. We blijven in overleg met ondernemers en de terreinbeheerders." Hij benadrukt dat alle partijen het kustgebied zo donker mogelijk willen houden. "Dat maakt het gebied juist zo bijzonder. Ook voor ondernemers."

De proef met de reflectoren komt volgend jaar langs een duinpad naar een strandpaviljoen in Oostkapelle. Welk paviljoen is nog niet duidelijk. "Door de reflectoren kun je met behulp van de lamp van een mobiele telefoon zien waar het pad loopt," legt Wattel uit. "Zodra de proef geëvalueerd wordt, gaan we kijken of er op andere plekken ook reflectoren kunnen komen."