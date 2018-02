Doe mee met de Winterspelenpool!

Ireen Wüst wint 3000 meter tijdens Winterspelen 2014 (foto: M. Smelter)

Volgende week vrijdag gaan de Winterspelen van start in Zuid-Korea. 'Wint Sven Kramer dit jaar de 10 kilometer schaatsen?' of 'Wie zijn succesvoller: de mannen of de vrouwen?' Maar ook moeilijkere vragen als 'Hoeveel goals gaat het gezamenlijke dames-ijshockeyteam van Noord- en Zuid-Korea in totaal maken?' of 'Op welke plaats zal skeletonner Akwasi Frimpong eindigen?'.

Vul je antwoorden in via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/winterspelenpool. Je maakt kans op een Omroep Zeeland verrassingspakket.