Zeeland kan wel wat Friesland Boppe gebruiken

Van Haperen hield zijn betoog tijdens een debat in Provinciale Staten over het Omgevingsplan. Eén van de belangrijke punten daarin is het verbeteren van stedelijke aantrekkelijkheid in Zeeland. Maar veel partijen vragen zich af of het platteland er dan niet bekaaid van af komt.

Stad en platteland samen

Maar volgens Van Haperen moet het niet gaan over de tegenstelling tussen stad en platteland. Zeeland wordt volgens hem juist aantrekkelijker als stad en platteland samen optrekken, zoals dat ook in Friesland is gebeurd toen Leeuwarden zijn best deed om in 2018 culturele hoofdstad van Europa te worden.



Van Haperen denkt dat Leeuwarden die strijd heeft gewonnen omdat Leeuwarden en de rest van de provincie Friesland samen optrokken. Want Leeuwarden is weliswaar de culturele hoofdstad, maar de festiviteiten vinden in heel Friesland plaats.

Ik ben jaloers op de eendracht die ze in Friesland uitstralen. Dat missen we in Zeeland. Hier zitten we te miezemuizen of Vlissingen en Middelburg samen een stad kunnen zijn. Maar in Friesland lukt het wel om stad en platteland te verbinden." PvdA-Statenlid Anton van Haperen

Van Haperen zou willen dat Zeeuwse steden ook wat meer samen zouden optrekken als het gaat om de stedelijke aantrekkelijkheid van Zeeland. Zonder stedelijke ambitie wordt Zeeland volgens hem een soort buitengewest. "Dan trekken mensen en jongeren weg."

Miezemuizen

Hij is ervan overtuigd dat die gemeenschapszin ook in de Zeeuwse genen zit. "Maar op de een of andere manier stralen we die niet uit. Ik mis dat. Ja, we zouden inderdaad wel wat meer Friesland Boppe kunnen gebruiken."

