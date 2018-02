Amsterdams DeLaMar kleurt dit weekend Zeeuws

Freek de Jonge 'Ben ik een Zeeuw' (foto: Omroep Zeeland)

Op het programma staan Coupure, het verhaal van twee overlevenden van de Watersnoodramp, Zeeuwse vrouwen deel 2 naar het boek van Kees Slager, en cabaretier Freek de Jonge met zijn programma Ben ik een Zeeuw?

Meer bekendheid voor Zeeuwse voorstellingen

Henk Schoute, directeur van Theaterproductiehuis Zeelandia denkt dat een Zeeuws theaterweekend goed is voor de zichtbaarheid van Zeeuwse theatervoorstellingen. Verschillende regio's in Nederland hebben professionele theatergezelschappen, zoals het RO theater in Rotterdam, het Noord Nederlands Toneel, het Zuidelijk Toneel en toneelgroep Oostpool.

Dat het theaterproductiehuis Zeelandia behalve het Zeeland Nazomerfestival in augustus ook door het jaar heen voorstellingen maakt, is nauwelijks bekend in het land en dat moet veranderen, vindt Schoute.

Het aanbod concentreert zich vooral rondom de Randstad, maar Zeeland wordt een beetje vergeten in theaterland." Henk Schoute, directeur Theaterproductiehuis Zeelandia

Coupure

De theatervoorstelling Coupure wordt voor derde keer op de planken gezet door dezelfde acteurs. Marlies Hamelynck en Bram Kwekkeboom speelden Coupure al in 2002 als buitenvoorstelling in Zonnemaire op het Zeeland Nazomerfestival. Tien jaar later werd de voorstelling onder regie van Stefan Perceval hernomen en deze week ging ter gelegenheid van de 65-jarige herdenking van de ramp Coupure opnieuw in première.

Littekens die nooit verdwijnen

In de voorstelling zien we een ontmoeting tussen een vrouw die haar kind verloor tijdens de ramp en een man die in de rampnacht een beslissing nam die hij de rest van zijn leven met zich mee moet torsen. Coupure is een verhaal over littekens die altijd voelbaar blijven, ook al zie je ze niet meer. Al is het nog zo lang geleden.

Acteurs Marlies Hamelynck en Bram Kwekkeboom zijn meegegroeid met hun personages in de loop der jaren. De voorstelling is verstilder geworden, hoopvoller ook volgens Hamelynck. Als geboren Zeeuwen zijn ze ervan overtuigd dat dit verhaal keer op keer verteld moet worden omdat het bij onze geschiedenis hoort.

Dit toneelstuk is een document voor Zeeland." acteur Bram Kwekkeboom

De theatervoorstelling Coupure is nog tot en met 24 maart te zien in kleine theaters en dorpshuizen door heel Zeeland. Kijk voor het speelschema op theaterproductiehuiszeelandia.nl.