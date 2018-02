'De drones vliegen de flamingo's in het Grevelingenmeer om de oren'

Flamingo's in het Grevelingenmeer (foto: Marijn Lankhaar uit Zoutelande)

Bij de Grevelingen wordt vanaf nu streng gecontroleerd, laat de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid weten. Degenen die wordt betrapt op het laten vliegen van een drone om filmopnames te maken wordt direct op de bon geslingerd.

Loop uit de hand

Volgens de dienst loopt het maken van filmpjes van de flamingo's helemaal uit de hand. Er verschijnen de laatste tijd steeds meer filmpjes van de flamingo's op internet en door al die opnamen wordt de rust van de roze vogels volgens de dienst voortdurend verstoord. De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, Staatsbosbeheer en de politie gaan daarom streng optreden.

Flamingo's in het Grevelingenmeer (foto: Omroep Zeeland)

Wel mogen vogelliefhebbers de flamingo's van een afstandje bekijken en fotograferen of filmen. De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid heeft daarvoor hekken geplaatst in de Slikken van Battenoord, aan de noordzijde van het Grevelingenmeer. Over de hekken klimmen om dichterbij de vogels te komen mag niet en dus ook het dichterbij vliegen met modelvliegtuigjes of drones is niet toegestaan.

Garnalen en kreeftjes

Er verblijven al jarenlang enkele tientallen flamingo's in de winter het Grevelingenmeer. In het voorjaar broeden ze in een Duits natuurreservaat, vlakbij Groenlo. Ze komen hiernaartoe vanuit Duitsland, omdat het Grevelingenmeer niet bevriest en er veel garnalen en kreeftjes zitten.



Flamingo's in het Grevelingenmeer (foto: Pieter Kole uit Schore)

De groep flamingo's bestaat uit drie vogelsoorten, de Europese, de Chileense en de Caribische flamingo. Het gaat om zogenoemde 'wegvliegers', ze zijn dus van oorsprong ontsnapt uit een dierentuin of een privé-collectie. Normaal gesproken leven ze in (sub)tropische streken. Het is de grootste kolonie flamingo's die in Nederland overwintert.

