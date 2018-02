Werknemers Ovet krijgen hun zin, acties van de baan

Werknemers wezen eerder een cao-eindbod van Ovet af en dreigden met acties. Gisteren liep daarvoor een ultimatum af. Het overslagbedrijf in de havens van Vlissingen en Terneuzen zou steeds meer flexibiliteit van werknemers verwachten zonder daar iets tegenover te stellen. Ovet heeft zo'n negentig werknemers die straks onder dat cao vallen.

"We hebben precies gekregen wat we hebben geëist", vertelt FNV-bestuurder Cees Bos. Hij voerde vanochtend het gesprek met Ovet.

Het nieuwe cao bevat onder andere:

- Een loonsverhoging van 11 procent, verspreid van begin 2017 tot eind 2020.

- Compensatie van de werkgever op de versobering van de werkloosheidswet.

- Een bijdrage aan de zorgkostenverzekering. De bijdrage bedraagt in 1,5 procent van de totale loonsom en wordt gelijkwaardig verdeeld over alle werknemers.

- Een opleidingsfonds voor werknemers om kansen buiten het bedrijf te bieden, waarin jaarlijks 600 euro per werknemer gestort wordt.