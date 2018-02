Zelfontworpen lamp als kennismaking met de meubelmakerij

Eef is als eerste klaar met haar lamp. "Ik vond het heel leuk om te doen, want dit doe je niet elke dag", zegt ze. Meike die verderop bezig is met haar lamp heeft het er moeilijk mee: "Hij valt steeds uit elkaar", zegt ze. Als de meubelmaker bij haar langskomt blijkt het geen groot probleem te zijn. "Ik had nog geen lijm erin gedaan dus dat was de oplossing om hem weer in elkaar te zetten", lacht Meike.

Ongelukje

Het lampje van Ozola die naast Meike staat is niet meer te redden "Per ongeluk heb ik te hard op de zijkant gedrukt waardoor er een onderdeel is afgebroken", zegt hij. Gelukkig heeft de meubelmaker extra onderdelen in het magazijn liggen zodat Ozola alsnog een lampje mee naar huis kan nemen.

Bloeiende industrie

Volgens organisator Gaby Ockeloen van het Expertise Centrum Meubel, is zo'n handwerkles als deze hard nodig. "Op scholen moet steeds meer les gegeven worden in verschillende dingen en er ligt een hoge druk op. Dus er moeten keuzes gemaakt worden en veel scholen kiezen er dan voor om handarbeid te laten vallen." Jeroen Beerens, de directeur van het meubelbedrijf, erkent het probleem. "Wij merken helaas dat het een uitstervend beroep aan het worden is terwijl er enorm veel mogelijkheden in liggen, het is een bloeiende industrie."

Kinderen van de Prinses Beatrixschool uit Goes zijn druk bezig met het maken van hun zelf ontworpen lamp (foto: Omroep Zeeland)

Meubelmaker klinkt misschien als een beroep voor mannen, maar volgens Beerens is dat niet het geval. "Het aandeel meisjes stijgt in de meubelindustrie. Ze hebben het technische inzicht om meubels in elkaar te zetten en tegenwoordig zijn er machines die het fysieke werk kunnen overnemen, dus meisjes zijn van harte welkom."