The Circle Remains kijkt wat er op zijn pad komt

Een precieze omschrijving van de muziekstijl van The Circle Remains is moeilijk te geven, zegt Jim: "Bij metal heb je veel subgenres, dus het is moeilijk om te classificeren. Wij pakken uit al die subgenres wat ingrediënten en die gooien we samen in een pan. Zo hoor je de ene keer meer metalcore, de andere keer meer Metallica."

Toegankelijk

Aan iets commerciëlers maken denken de bandleden niet. "Nee, we doen gewoon wat we vet vinden. Onze muziek is in die zin toegankelijk, dat er voor elk wat wils in zit. Ook niet-metal liefhebbers spreekt het aan."

Het is een EP, een soort tease. Maar er gaat nog veel meer komen!" Jim Meyer - The Circle Remains

Twee jaar geleden kwam drummer Joey Fehr bij de band. Het eerste optreden met hem op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen, leverde de band meteen de titel Zeeuwse Belofte op. Daarna startte het coachingstraject PopAanZee. "Het optreden in 't Beest is eigenlijk de afsluiting. waarin we alles vieren wat we de afgelopen maanden gedaan hebben: hard gewerkt, veel geleerd, veel nieuwe mensen ontmoet. PopAanZee en de Bibliotheek hebben ons echt in contact gebracht met het professionele circuit."

Resultaat

Nu is het resultaat daar, in de vorm van de EP Shadows, drie tracks van in totaal 17 minuten. Jim: "Trots? Ik weet niet of dat het goede woord is. We zijn er zeker heel blij mee. We hebben een coach gekozen die erg in het genre zit. [Stef Broks - red.]. Hij bracht ons in contact met anderen die de puntje op de i hebben gezet in de productie. Ze hebben van onze nummers nog iets mooiers gemaakt."

The Circle Remains

Zanger Kenny Weijgers van The Circle Remains (foto: Joris van Moort)

Met een duidelijke formulering van de ambities houdt de band zich niet bezig. "We zijn vrienden die elkaar opzoeken en vette muziek maken. De visies zijn niet allemaal hetzelfde. We kijken wat er op ons pad komt."

Doorbeunen

The Circle Remains wil volgend jaar 'doorbeunen'. Toch zijn er niet zo veel optredens als je zou verwachten. "Dit is een EP, een soort tease, maar er gaat nog veel meer komen. We gaan verder schrijven, het repertoire uitbreiden en het geluid dat we nu gevonden hebben nog verder uitwerken.

zaterdag 3 februari

't Beest in Goes, 20:45 (zaal open 20:30)

Distinguished, The Circle Remains, Rage Against the System