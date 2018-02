Het kriebelt bij de ijsvereniging in Krabbendijke: het gaat vriezen

Het terrein wordt normaal gebruikt door de voetbalclub, maar als het winter is mag de schaatsclub er gebruik van maken. Volgens John Butijn van de vereniging, is er een gezonde spanning onder de leden. "We gaan er vanuit dat we eind volgende week kunnen schaatsen."

Op het terrein wordt tussen de 200 en 250 kuub water gespoten. Om goed ijs te kunnen hebben moet er minimaal zes centimeter water op het terrein komen te staan, dat duurt ongeveer dertien uur.

Vorst

Verwachting is dat er na het weekend een vorstperiode van vijf dagen komt. Vorige winter kon er drie dagen worden geschaatst in Krabbendijke.