BLØF voor het eerst in veertien jaar op nummer 1 in de Top 40 (foto: BLØF)

BLØF staat na veertien jaar weer bovenaan in de Top 40. Met Zoutelande, een duet met de Vlaamse zangeres Geike Arnaert, bereikte de Zeeuwse band vanmiddag de nummer 1-positie. BLØF stond één keer eerder op nummer 1 in de Top 40, dat was in 2004 met Holiday in Spain, een samenwerking met de Amerikaanse band Counting Crows.

De Top 40 is de bekendste hitlijst van Nederland. De lijst wordt samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40 op basis van airplay, streaming en trends op sociale media. Zoutelande verdringt Perfect van Ed Sheeran van de koppositie. De Brit heeft acht weken op nummer 1 gestaan. BLØF bereikte vorige week al de nummer 1-positie in De Mega Top 50 van 3FM.

Ook in België is Zoutelande populair. Al twee weken voert de single de Vlaamse Top 50 aan, de lijst van de populairste Nederlandstalige nummers bij onze zuiderburen. De videoclip is ook een Zeeuwse productie. Die is gemaakt door Set Vexy Producties in Middelburg, in samenwerking met Dennie van Dijk.

Van Frankfurt Oder naar Zoutelande, zo ontstond het nummer

Zoutelande is een cover van Frankfurt Oder van de Duitse muzikant Bosse. BLØF kwam met Frankfurt Oder in aanraking dankzij een tip van Herbert Grönemeyer. Hij is bekend van hits als Der Weg en Halt Mich. In 2004 speelde hij mee met een concert in Ahoy Rotterdam en ze houden nog steeds contact. "Hij maakte een Spotify-lijstje met suggesties en daar was dit nummer van Bosse er dus één van", aldus zanger Paskal Jakobsen van BLØF in De Wereld Draait Door.

Bassist Peter Slager draaide het nummer vaak in de auto en raakte enthousiast. Ook de anderen vonden het te gek. "Dat moeten we doen, dat moeten we doen!", riep toetsenist/gitarist Bas Kennis. "Toen ben ik er toch eens voor gaan zitten", vertelt Slager in onderstaande video.

