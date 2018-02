Documentaire over DNA-onderzoek naar Watersnoodslachtoffers

Onbekende Watersnoodslachtoffers worden opgegraven om alsnog DNA te kunnen afnemen (foto: Omroep Max)

Van de 1836 slachtoffers, zijn er 106 nooit geïdentificeerd. Op verschillende plekken in Zeeland zijn die onbekende slachtoffers begraven. In 2013 groef het Landelijk Bureau Vermiste Personen onbekende slachtoffers van de Watersnoodramp op om DNA-materiaal af te nemen. Nabestaanden konden hun DNA afgeven voor verwantschapsonderzoek om te kijken of dit tot een match zou leiden.

Matches

Filmmaker Dennis Roelofs volgde het hele proces. Het onderzoek leidde tot enkele matches, waaronder een man van 79 jaar uit Wezep die zijn moeder terugvond in Yerseke. De documentaire 'De onbekende slachtoffers van de Watersnoodramp' is vanavond te zien om 19:25 uur op NPO 2.

